Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 29 de diciembre determina que estará con lluvia moderada con 10 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 70%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 30 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 3 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

