Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Redacción web

El clima en Ciudad de México para este lunes 29 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se anuncia, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Jueves 1 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

