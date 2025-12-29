Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 29 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se anuncia, el clima presenta un 29% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Jueves 1 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Viernes 2 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala