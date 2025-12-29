Lunes, 29 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 29 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 71%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Jueves 1 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Viernes 2 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Guadalajara
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones