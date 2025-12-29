Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 29 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 71%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Jueves 1 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Viernes 2 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

