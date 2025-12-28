Semar activa operativo de emergencia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Secretaría de Marina (Semar), a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, informó que este día se registró un accidente ferroviario en las inmediaciones de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, donde la locomotora principal se descarriló mientras realizaba su recorrido.

En el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones, por ello de manera preliminar, se reportan 20 personas lesionadas, quienes están siendo trasladadas a hospitales de la región para recibir atención médica oportuna.

La Semar desplegó un operativo de auxilio que incluye cinco ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, continúan las labores de rescate para apoyar a las personas que cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de profundidad tras el incidente.

De forma paralela, se mantiene comunicación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, a fin de esclarecer las causas del descarrilamiento y definir las acciones necesarias para restablecer la operación de la vía férrea, priorizando la seguridad de los usuarios, la infraestructura y el entorno.

La dependencia federal aseguró que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención a pasajeros y se mantiene estrecha coordinación con autoridades locales para el levantamiento de información técnica y operativa.

Finalmente, la Secretaría de Marina reiteró su compromiso con la seguridad, la transparencia y el adecuado funcionamiento de los proyectos estratégicos bajo su responsabilidad, y señaló que continuará informando a la ciudadanía conforme se disponga de información oficial adicional.

