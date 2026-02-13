Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Qué se sabe sobre el calendario tentativo de pagos de febrero 2026?

Febrero está por iniciar su tercera semana y, a estas alturas, es comprensible el interés de las familias beneficiarias por conocer las fechas de pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, luego de que en redes sociales circulen versiones de un supuesto calendario tentativo. Estos son dos de los principales programas de apoyo educativo del Gobierno de México, por lo que quienes los reciben buscan información clara al respecto para evitar más rumores.

Hasta el momento, las autoridades responsables no han publicado las fechas oficiales de depósito correspondientes al bimestre, que también contempla enero. Por ello, se recomienda mantenerse atentos a los anuncios de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicas instancias facultadas para confirmar el calendario y los lineamientos correspondientes.

Ambas becas, la Rita Cetina y Benito Juárez, forman parte de los programas sociales del Gobierno de México, destinados a apoyar a estudiantes de educación básica y media superior. Vale la pena mencionar que existe un pago especial dirigido a familias con estudiantes de secundaria.

¿Hay un calendario tentativo de pagos de febrero de 2026?

Los depósitos correspondientes a febrero de 2026, a menos de que se anuncien cambios, se organizarán, como en bimestres anteriores, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. Hasta hoy 13 de febrero no se han revelado fechas exactas de manera oficial.

Aunque circulan supuestos calendarios de pago, la Secretaría del Bienestar no ha confirmado dicha información. Sus canales oficiales son la única fuente válida para conocer los detalles.

El calendario oficial se dará a conocer en esta nota tan pronto como exista información oficial. Se prevé que el calendario oficial podría anunciarse el próximo lunes 16 o bien hasta el lunes 23 de febrero.

¿Cuántos pagos habrá en 2026 de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

De acuerdo con la información publicada en los canales oficiales del programa, que es dirigido por la Secretaría del Bienestar, las becas del año fiscal se entregan durante 10 de los 12 meses del año. No se realizan pagos en julio ni agosto por periodo vacacional; en cambio, febrero sí está contemplado dentro del calendario de dispersión de recursos junto con enero, aunque de momento todavía no se sabe a partir de qué día iniciará.

Los depósitos de la Beca Rita Cetina no se realizan de forma mensual. Los pagos son bimestrales, es decir, cinco al año, y las fechas exactas se anuncian únicamente a través de medios oficiales. Una vez notificados, los beneficiarios reciben el monto acumulado correspondiente a los meses incluidos en el periodo, generalmente dos.

Para recibir el apoyo del Gobierno de México se deben consultar con regularidad los avisos oficiales. Esto permite confirmar las fechas exactas de pago y utilizar la tarjeta Bienestar en el cajero o sucursal más cercana para disponer de los recursos el día del pago o a partir de esa fecha.

