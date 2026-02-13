Este viernes 13 de febrero, autoridades de la Ciudad de México emitieron el boletín del inicio de la Fase I de la contingencia ambiental por presencia de partículas de ozono en el ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Debido a esta alerta, que continúa vigente hasta las 10:00 horas, el programa Hoy No Circula fue activado y operará con restricciones específicas para reducir emisiones contaminantes y disminuir riesgos a la salud.

Las medidas estarán vigentes principalmente entre las 05:00 y las 22:00 horas, aunque algunos sectores tendrán horarios diferenciados .

Vehículos que no podrán circular este viernes 13 de enero

Deberán suspender su circulación:

Vehículos con holograma 2, sin excepción, de 05:00 a 22:00 horas.

Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7, 9 o 0, de 05:00 a 22:00 horas.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, con placas que terminen en 9 o 0, en el mismo horario de 05:00 a 22:00 horas.

Vehículos que no porten holograma de verificación, como autos nuevos, antiguos, con pase turístico, placas foráneas o placas integradas únicamente por letras; a estos se les aplica la misma restricción que al holograma 2.

Taxis con holograma "00", "0", "1" o "2" que se encuentren dentro de los supuestos anteriores; en su caso, la restricción será de 10:00 a 22:00 horas.

El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula corresponda al criterio NON.

Vehículos de carga local o federal, que no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Las autoridades mantienen estas disposiciones con el propósito de disminuir la concentración de contaminantes en el aire mientras continúan las condiciones atmosféricas adversas en la región.

Con información de CAME.

