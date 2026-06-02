Depósito de recuperación y otros beneficios que ofrece el Nacional Monte de Piedad durante la huelga

La huelga en el Nacional Monte de Piedad cumple este 1 de junio ocho meses, con un panorama en el que ni el sindicato de trabajadores ni el patronato parecen tener voluntad de ceder, lo que añade incertidumbre para los clientes. Estos enfrentan interrogantes sobre los plazos de pago y subasta de sus artículos, los intereses acumulados durante este periodo y la fecha en que podrán recuperar sus pertenencias, aun cuando algunos ya hayan saldado por completo su deuda.

Las negociaciones no se han suspendido, pero las partes difieren sobre la ruta a seguir para llegar a un acuerdo.

El principal obstáculo para concretar un acuerdo radica en la distribución de las plazas de trabajo. Por un lado, el patronato señala que el sindicato busca conservar la influencia sobre la asignación de puestos y promociones. Por otro, la organización sindical argumenta que la cobertura de vacantes mediante boletinaciones —mecanismo que permite al sindicato participar en un porcentaje de las contrataciones—, así como el respeto al escalafón y a los ascensos, son derechos establecidos en el contrato colectivo de trabajo firmado en 2024.

Mientras el patronato aboga por aceptar el ofrecimiento hecho por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), según el cual esta dependencia presentaría una propuesta que sería sometida a votación de los trabajadores, el sindicato espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si atrae el caso y se pronuncia respecto a la legalidad o ilegalidad del paro, al considerar que esa es la vía adecuada.

En caso de que la SCJN rechace la revisión por considerar que no es de su competencia, será el mismo Tribunal Colegiado de Circuito que propuso a la Corte ejercer su facultad de atracción quien deberá pronunciarse al respecto. En cualquier escenario, la resolución sobre la huelga será definitiva.

Los representantes de los trabajadores han adelantado que no aceptarán la propuesta de la STPS, mientras que el patronato ha faltado a las reuniones de diálogo convocadas por el Tribunal Laboral Federal.

En lo que coinciden ambas partes es en que los bienes empeñados permanecen en bóvedas seguras; no obstante, no podrán ser recuperados hasta que concluya la huelga, incluso si el préstamo ya fue liquidado.

Los bienes empeñados podrán ser recuperados hasta levantada la huelga. EL INFORMADOR/Archivo

En este contexto, el Monte de Piedad ha implementado programas y beneficios destinados a paliar los inconvenientes que el paro ha generado para los clientes, de los cuales es importante mantenerse informado, ya que algunos también implican costos adicionales por concepto de intereses.

Depósito de recuperación

Este tipo de depósito implica el pago de la deuda total (capital más intereses) en una sola exhibición. Tiene la ventaja de que, al realizarlo, el contrato se cierra y dejan de generarse intereses o comisiones por custodia.

Además, el cliente obtiene un documento que le permitirá recuperar la prenda una vez concluida la huelga, sin preocuparse por la acumulación de nuevos cargos.

Eliminación de la comisión por resguardo

Mientras dure la huelga, el Monte de Piedad no cobrará por mantener resguardadas las prendas.

Extensión de fechas de comercialización

Respecto a los pagos de quienes aún mantienen adeudos, el Monte de Piedad extendió las fechas de comercialización para los contratos vigentes a partir del 25 de septiembre; es decir, las fechas límite de pago y de pase a almoneda fueron recorridas.

Por ejemplo, los artículos cuya fecha de comercialización original era el 26 de mayo cuentan con una prórroga: la fecha límite de pago pasó al 17 de octubre y la nueva fecha de comercialización quedó fijada para el 19 de octubre.

Sin embargo, acogerse a esta ampliación de plazo no significa que el cliente deje de pagar intereses diarios; únicamente se otorga más tiempo para cubrir el adeudo antes de que la prenda sea puesta en remate.

El calendario completo puede consultarse en el sitio oficial de la institución.

Opciones de pago pese al cierre de sucursales

Para evitar la acumulación de intereses moratorios, la institución ha digitalizado y diversificado sus canales de recaudación. Los usuarios pueden realizar sus abonos a través de:

La aplicación móvil Monte App y el sitio web oficial.

La plataforma BancaNet de Banamex.

Transferencias electrónicas (SPEI).

Pagos en sucursales de OXXO y Banamex.

Para más detalles, puede consultarse la página de información de pagos.

Asimismo, se ha suspendido el cobro de comisiones en los pagos realizados en OXXO y Banamex.

