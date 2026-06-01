A partir de este lunes 1 de junio, José Antonio Murillo Garza iniciará actividades como director general del Nacional Monte de Piedad. El economista y directivo asumió el cargo luego de una importante experiencia tras haber desempeñado distintos cargos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de México (Banxico), Grupo Financiero Banorte y RappiCard México, además de fungir como profesor e investigador en El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Rice University.

La designación de Murillo Garza llega luego del largo conflicto laboral que derivó en una huelga en Nacional Monte de Piedad. En ese sentido, el economista señaló que enfrenta el reto de la dirección general con respeto y con la intención de colaborar con subordinados, autoridades y distintos sectores involucrados en la organización.

En ese sentido, su objetivo será consolidar las capacidades institucionales, ampliar el alcance social de la institución y construir bases sólidas para su desarrollo futuro. La propia institución ha señalado que el nombramiento busca impulsar una nueva etapa de evolución organizacional, fortalecer su estructura interna y ampliar el impacto de los servicios de préstamo prendario que benefician a millones de personas en México.

Las primeras declaraciones de Murillo Garza como Director General

"Sé de los retos y oportunidades que implica la situación que actualmente enfrenta la Institución, por ello asumo esta responsabilidad con enorme respeto por la historia y misión de la Institución" declaró Murillo Garza quien posteriormente compartió un mensaje a través de su perfil en LinkedIn respecto a su nombramiento:

"Pocas responsabilidades son tan significativas como contribuir al futuro de una institución que ha acompañado a México durante generaciones" se puede leer en el perfil del Director General, quien ya presume el nuevo cargo en su historial laboral. "Agradezco la confianza recibida para asumir la Dirección General de Nacional Monte de Piedad. Lo hago con respeto por su historia, admiración por su gente y compromiso con su misión. Las empresas pertenecen a una época; las instituciones trascienden generaciones" concluyó en un breve mensaje en el que se incluyó la imagen de la Casa Matriz del Nacional Monte de Piedad.

Patronato reacciona al nombramiento de José Antonio Murillo Garza al frente del Nacional Monte de Piedad

El Patronato de Nacional Monte de Piedad consideró que la experiencia de Murillo Garza en liderazgo organizacional, transformación financiera y desarrollo tecnológico será clave para fortalecer a la institución en los próximos años.

Por su parte, Carlos Zozaya destacó que el nuevo director cuenta con las capacidades técnicas y la experiencia necesarias para conducir a la organización, además de comprender la relevancia social que tiene Nacional Monte de Piedad para millones de mexicanos.

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OB