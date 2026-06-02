Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 2 de junio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

