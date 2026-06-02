Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 2 de junio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Sábado 6 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga