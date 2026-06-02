Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 2 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Zapopan