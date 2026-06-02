Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 2 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

