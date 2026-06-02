Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Cancún para este martes 2 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto