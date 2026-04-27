Desde las 05:00 de la mañana de este lunes 27 de abril de 2026, decenas de pobladores de Punta de Mita y comunidades aledañas cerraron por completo el paso vehicular. La manifestación pacífica se concentra estratégicamente en el crucero hacia Higuera Blanca, paralizando el tránsito en esta importante vía de comunicación en el estado de Nayarit.

El origen del conflicto ambiental en el paraíso

La intensa protesta estalló tras el rotundo fracaso de las negociaciones entre los ciudadanos, las autoridades locales y una empresa desarrolladora. Los manifestantes denuncian públicamente que las obras de un enorme muro de piedra están destruyendo el entorno natural y bloqueando el libre acceso a la conocida Playa Las Cocinas .

Además del evidente daño ecológico en la costa, los habitantes exigen soluciones inmediatas a la grave escasez de agua potable en sus hogares . Argumentan que, mientras los grandes y lujosos complejos turísticos de Bahía de Banderas disfrutan de recursos hídricos ilimitados, las comunidades locales sufren un desabasto constante que finalmente colmó la paciencia del pueblo.

Respuesta de las autoridades y máxima tensión en la zona

Ante la magnitud del cierre, el presidente municipal, Héctor Santana, se trasladó rápidamente al lugar del bloqueo acompañado de elementos de Protección Civil y varias ambulancias. Su objetivo principal es salvaguardar la integridad física de los presentes y buscar establecer una mesa de diálogo urgente que permita liberar la carretera sin necesidad de usar la fuerza pública.

Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, emitió una fuerte y polémica advertencia sobre la delicada situación. El mandatario señaló que no tolerará actos que vulneren el libre tránsito y sugirió que grupos delincuenciales podrían estar manipulando la legítima protesta ciudadana para desestabilizar las millonarias inversiones en la región.

Puntos clave y tips rápidos si te encuentras en la zona

Para entender mucho mejor la compleja situación actual y evitar contratiempos mayores en tu viaje por la Riviera Nayarit, toma en cuenta los siguientes datos rápidos y recomendaciones sobre este cierre carretero:

• Exigencia principal: Los pobladores demandan la presentación inmediata de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) debidamente avalada por la Semarnat.

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• Afectaciones viales: El tráfico se encuentra totalmente detenido en la carretera federal 200, afectando la conexión directa con Puerto Vallarta.

• Tip de movilidad: Evita por completo la zona del crucero a Higuera Blanca y busca rutas alternas con anticipación si te diriges a los hoteles cercanos.

¿Qué sigue para los habitantes y los turistas varados?

Los manifestantes han dejado muy claro que no se retirarán del asfalto hasta que la maquinaria pesada detenga por completo sus operaciones en la franja costera . Mientras tanto, la presencia de la Policía Estatal se ha reforzado significativamente para mantener el orden y evitar cualquier escalada de violencia en uno de los destinos más cotizados del Pacífico mexicano.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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