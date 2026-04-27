La obsesión por la perfección física oculta una crisis de salud mental: hasta el 80% de los pacientes de cirugía estética sufren trastorno dismórfico. Entender este vínculo es crucial hoy, pues las redes sociales imponen estándares irreales que transforman el deseo de belleza en una peligrosa manifestación de depresión y ansiedad

Entre 75% y 80% de las personas que se someten a cirugía plástica cosmética presentan trastorno dismórfico, y entre 12% y 46% padece depresión, además se reportan alteraciones de personalidad como: evitativa (26.9%), obsesiva (16.8%), limítrofe (11.8%), paranoide (10.9%) y dependiente (5%) , señaló la profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, Mariblanca Ramos Rocha.

"De 75% a 80% de quienes se someten a una cirugía plástica cosmética presentan un trastorno dismórfico, es decir, una preocupación por tener defectos físicos que para otros podrían carecer de importancia", dijo al advertir la relación de este padecimiento con depresión y otros trastornos de personalidad.

El concepto de belleza actual: alineado a patrones

Explicó que factores como arrugas, acné, cicatrices o vello excesivo influyen en la decisión de recurrir a procedimientos estéticos , en un contexto donde el concepto de belleza está cada vez más alineado a patrones sociales y culturales .

No te pierdas: Este lunes, el día con más calor de la semana en Guadalajara

Agregó que desde la primera consulta médica es fundamental conocer los motivos del paciente, ya sean físicos o sicológicas, incluso derivados de la influencia de redes sociales, para determinar si la intervención puede contribuir a aliviar el malestar emocional.

La psicología y las cirugías estéticas

Ramos Rocha dijo que cuando existe una carga psicológica importante las expectativas sobre los resultados suelen ser elevadas , lo que obliga al especialista a brindar información clara sobre riesgos y, en su caso, objetar el procedimiento si no es conveniente.

Indicó que una de las principales críticas hacia la cirugía estética es que muchos que recurren a ella están sanos y buscan modificar su apariencia por deseo, el cual puede transformarse en una fuente de placer.

La académica enfatizó que el cambio de apariencia impacta directamente su calidad de vida, pero también está condicionado por factores culturales, lo que explica la creciente demanda.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA