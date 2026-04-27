La captura de "El M9", líder criminal clave, ha desatado una ola de violencia que ya cruzó de Tamaulipas a Nuevo León. Con bloqueos en la carretera libre a Reynosa y ataques estratégicos, este golpe al crimen organizado redefine la seguridad en la región y amenaza la movilidad de miles hoy.

La captura de un presunto objetivo prioritario en Tamaulipas generó una reacción violenta de grupos delictivos , que incluyó intentos de bloqueo en la carretera libre a Reynosa, a la altura del municipio de General Bravo, Nuevo León.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos se registraron durante la madrugada de este lunes en tres puntos distintos de la vía, específicamente en los kilómetros 122, 144 y 158.

La Secretaría de Seguridad estatal informó que elementos de la División Caminos de Fuerza Civil, en coordinación con la Guardia Nacional y personal de la Defensa Nacional, desplegaron un operativo inmediato para atender la situación.

Las autoridades indicaron que se trató de vehículos utilizados para obstruir la circulación, los cuales fueron retirados mientras se habilitaban carriles laterales para permitir el tránsito de automovilistas .

Aunque inicialmente conductores reportaron unidades incendiadas, las corporaciones descartaron la presencia de fuego en los puntos intervenidos.

Tras las labores, la vialidad fue asegurada y se mantiene bajo vigilancia mediante patrullajes terrestres y aéreos , sin que se reporte riesgo para la población.

Por su parte, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la detención de un presunto jefe de plaza identificado como "El M9" , cuya captura habría detonado diversas acciones violentas en esa entidad, como bloqueos, quema de llantas en avenidas de alta circulación y el incendio de un taller mecánico de la Guardia Estatal.

Colonias afectadas en Reynosa

Las Fuentes (sección Lomas): Reporte de disparos contra cámaras del C5.

Ribereña: Daños a infraestructura de videovigilancia.

Vicente Guerrero: Ataques a cámaras de seguridad.

Valle Alto: Reporte de disparos y presencia armada.

Hacienda Las Fuentes: Incidentes relacionados con el C5.

Las Cumbres: Reporte de sujetos armados.

San Ricardo: Incendio provocado en un taller mecánico con patrullas de la Guardia Estatal.

Vialidades y carreteras con bloqueos

Bulevar Morelos: Quema de llantas y despojo de vehículos para bloquear el tráfico; conecta con las salidas a Río Bravo, Matamoros y Ciudad Victoria.

Bulevar Hidalgo: Presencia de hombres armados en la salida hacia la carretera a Monterrey.

Carretera Ribereña: Bloqueos a la altura del poblado Los Guerra y quema de neumáticos.

Entrada a Miguel Alemán: Registro de bloqueos y quema de llantas.

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