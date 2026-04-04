Para comprender a fondo qué no hacer en Semana Santa, primero debemos entender el contexto histórico y religioso. El Triduo Pascual, que abarca desde la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, representa el núcleo absoluto de la fe para toda la Iglesia católica a nivel mundial.

Durante este periodo tan específico, los creyentes conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo . Por ello, las autoridades eclesiásticas locales, incluyendo a la Arquidiócesis de Guadalajara, hacen un llamado anual a la profunda reflexión, pidiendo a todos los fieles pausar temporalmente las actividades mundanas y el bullicio cotidiano .

El objetivo principal de estas normativas no es imponer un castigo severo, sino fomentar un ambiente genuino de luto, meditación y respeto . Según la tradición milenaria, el silencio y la moderación en las costumbres ayudan a los creyentes a conectarse espiritualmente de manera más íntima con el sacrificio divino.

Históricamente, las restricciones durante esta semana eran mucho más severas y estrictas, prohibiendo incluso acciones cotidianas como bañarse o escuchar música . Hoy en día, el Vaticano ha flexibilizado muchas de estas antiguas normas, adaptándolas a la vida moderna y urbana, pero sin permitir que pierdan su verdadera esencia espiritual.

Lo que dicta el Código de Derecho Canónico en la actualidad para los fieles

El Código de Derecho Canónico funciona como la ley suprema que rige el comportamiento de los católicos en todo el mundo. En sus diversos cánones, este documento establece directrices muy claras sobre la penitencia, el ayuno y la abstinencia que deben observarse rigurosamente durante los tiempos sagrados de Cuaresma.

Una de las reglas más conocidas y practicadas es la abstinencia total de carne roja y aves. Esta norma eclesiástica es de carácter obligatorio el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de la temporada, incluyendo el solemne Viernes Santo , aplicando para todos los fieles mayores de catorce años.

Además de la abstinencia, el ayuno es un mandato estricto durante el Viernes Santo para las personas que tienen entre dieciocho y cincuenta y nueve años . Esta práctica consiste en realizar una sola comida fuerte al día, permitiendo únicamente dos pequeñas colaciones que juntas no igualen la comida principal.

En sus recientes mensajes, el Papa Francisco señalaba que el ayuno no debe limitarse solo al aspecto alimenticio. El sumo pontífice invitaba a los fieles a "ayunar de chismes", de consumismo y de actitudes egoístas, subrayando que la verdadera penitencia es aquella que transforma el corazón humano.

Guía rápida: Tips y actividades específicas que se deben evitar en estos días

Para tener una mayor claridad sobre cómo vivir adecuadamente estos días santos, hemos recopilado una lista de acciones que la doctrina sugiere evitar. Estos puntos clave te servirán como una guía práctica, útil y respetuosa para transitar la Semana Mayor sin romper las reglas de la comunidad religiosa:

Evitar el consumo de carnes rojas: Como se mencionó anteriormente, el cerdo y la res están estrictamente restringidos el Viernes Santo. Los expertos recomiendan sustituirlos por pescados, mariscos, vegetales de temporada o leguminosas, manteniendo siempre un espíritu de austeridad y sencillez en la preparación de los alimentos familiares.

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Suspender fiestas y celebraciones ruidosas: El Jueves y Viernes Santo son considerados días de luto oficial para la cristiandad. Organizar o asistir a eventos festivos, bailes, conciertos o celebraciones masivas contradice directamente el espíritu de recogimiento, silencio y luto que exige la conmemoración de la muerte de Cristo.

No realizar trabajos innecesarios: Aunque la dinámica laboral y económica actual es bastante compleja, la Iglesia sugiere evitar labores pesadas o que distraigan del propósito espiritual. Se recomienda dedicar el tiempo libre disponible a la oración, la convivencia familiar pacífica, la lectura reflexiva y el descanso físico y mental.

Finalmente, es de vital importancia recordar que todas estas prácticas buscan fomentar el crecimiento personal, la empatía y la paz espiritual. Ya sea que decidas quedarte en la ciudad o salir de vacaciones, mantener el respeto por estas tradiciones milenarias enriquece profundamente la experiencia cultural y religiosa de la temporada.

El Triduo Pascual, que abarca desde la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, representa el núcleo absoluto de la fe para toda la Iglesia católica a nivel mundial. SUN / F. Carranza

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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