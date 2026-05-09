Durante los últimos días, un poderoso anticiclón ha dominado el clima en gran parte de la República Mexicana, estableciendo un patrón de tiempo estable pero extremadamente caluroso. Este fenómeno meteorológico elevó los termómetros hasta los 45 grados Celsius en diversas regiones, generando un ambiente sofocante, seco y sin precipitaciones que parecía no tener fin para los ciudadanos.

Sin embargo, la dinámica atmosférica está a punto de dar un giro inesperado para este fin de semana, rompiendo la monotonía del calor extremo. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han emitido alertas por la entrada de nuevos sistemas frontales que cambiarán el panorama nacional en cuestión de horas.

Se trata específicamente de dos frentes fríos que ingresarán por el norte y noroeste del país, interactuando de manera directa con canales de baja presión y la constante entrada de humedad proveniente del Golfo de México. Este violento choque térmico entre el aire hirviente y la masa polar es el responsable directo de las condiciones severas que se avecinan.

¿Qué estados están en la trayectoria directa de las tormentas fuertes?

La inestabilidad atmosférica no será un evento aislado ni menor, ya que las autoridades meteorológicas pronostican afectaciones directas y contundentes en más de 20 estados del territorio nacional. Las precipitaciones esperadas vendrán acompañadas de intensas descargas eléctricas, rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h y la muy probable caída de granizo de diferentes tamaños.

En la región norte, entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas experimentarán lluvias intensas, tolvaneras y la posible formación de peligrosos torbellinos que requieren máxima precaución. Mientras tanto, en el centro del país, el Estado de México, Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México se preparan para recibir chubascos fuertes y repentinos durante las tardes y noches.

Para el occidente del país, y muy específicamente en Jalisco y Michoacán, el contraste climático será sumamente notable y requerirá adaptación rápida. Aunque las mañanas seguirán siendo cálidas y soleadas, las tardes traerán consigo un rápido incremento en la nubosidad y tormentas eléctricas aisladas que podrían sorprender a los tapatíos en sus actividades diarias.

Tips de seguridad y recomendaciones clave para el fin de semana

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por zonas inundables y no cruzar ríos o arroyos durante las tormentas.

Además, es de vital importancia recordar que los frentes fríos que ocurren durante la primavera suelen ser de rápido desplazamiento pero con efectos sumamente explosivos. La mezcla del aire caliente acumulado por el anticiclón y la nueva masa de aire polar genera nubes de desarrollo vertical, conocidas científicamente como cumulonimbus, que son las principales responsables de las granizadas severas.

Finalmente, aunque estas lluvias intensas traerán un alivio temporal a la sequía prolongada y refrescarán el ambiente por unas horas, el calor extremo regresará pronto.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del Servicio Meteorológico Nacional.

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AO