El costo oculto de huir de ti mismo; ¿por qué evitamos ir a terapia?

En Guadalajara, los consultorios psicológicos reportan un fenómeno creciente y preocupante: pacientes que cancelan sus citas en el último minuto o abandonan el proceso al primer reto. La procrastinación emocional se ha convertido en el escudo perfecto para quienes evitan a toda costa hacerse cargo de su salud mental.

Según datos recientes del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), miles de tapatíos reconocen necesitar ayuda profesional, pero postergan indefinidamente su primera consulta. El miedo a enfrentar la realidad y escarbar en el pasado supera con creces la incomodidad de vivir con un malestar crónico diario .

Las excusas más comunes para evadir la responsabilidad personal

Frases como "el tiempo lo cura todo", "no tengo dinero" o "yo puedo salir de esto solo" son las justificaciones más utilizadas para no asumir la responsabilidad personal . Estas narrativas internas ocultan un profundo temor a la vulnerabilidad, al juicio y, sobre todo, al cambio de hábitos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte constantemente que ignorar los síntomas emocionales agrava los cuadros de ansiedad y depresión a largo plazo. Evadir el problema central no lo desaparece, simplemente lo transforma en síntomas físicos inexplicables, insomnio severo o conflictos interpersonales recurrentes .

Los especialistas en comportamiento humano señalan que el autoengaño es un mecanismo de defensa altamente efectivo para la mente. Las personas prefieren culpar a su entorno, a sus parejas sentimentales o a sus trabajos absorbentes antes que mirar hacia adentro y trabajar activamente en sí mismos .

El impacto destructivo de la evasión en la vida diaria

Quienes evitan sistemáticamente la terapia suelen repetir patrones destructivos en sus relaciones amorosas y en su entorno laboral. Al no procesar sus emociones de forma adecuada, proyectan sus carencias y frustraciones en los demás, generando un ciclo de insatisfacción constante que parece no tener fin .

Enfoques clínicos basados en evidencia científica, como la Terapia Gestalt, demuestran que tomar responsabilidad es el primer paso ineludible para cualquier sanación. Sin este compromiso personal y genuino, ningún cambio real, profundo o duradero es posible, por más consejos que se reciban del exterior.

Señales de alerta y cómo dar el primer paso hacia el cambio

Identificar la evasión psicológica requiere de una honestidad radical con uno mismo . Si constantemente cancelas planes de mejora personal, minimizas la gravedad de tus problemas emocionales o te escudas en la falta de tiempo, estás practicando la evitación activa y saboteando tu propio crecimiento.

Para romper este ciclo paralizante y tomar las riendas de tu bienestar, los expertos en salud mental recomiendan aplicar de inmediato estas acciones clave:

1) Reconoce la excusa: Admite en voz alta cuando estás inventando pretextos.

2) Agenda sin pensar: Programa la cita médica y págala por adelantado.

3) Acepta la incomodidad: Entiende que sanar duele al principio.

4) Fija un objetivo claro: Define qué aspecto de tu vida quieres cambiar hoy.

Asumir la responsabilidad absoluta de nuestra propia mente es el acto de valentía más grande que cualquier ser humano puede realizar. Dejar de huir de nosotros mismos es, en última instancia, el único camino verdadero hacia una vida plenamente consciente, madura y emocionalmente estable.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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