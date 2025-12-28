Dan prisión preventiva a Jesús Caballero, excolaborador de García Luna

Un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa contra Jesús Alberto Caballero Tardaguila, exfuncionario vinculado a Genaro García Luna, tras su detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en Cuernavaca.

El excolaborador es señalado por su presunta participación en el desvío de recursos del sistema penitenciario federal, los cuales habrían sido canalizados a empresas relacionadas con el entonces secretario de Seguridad Pública durante la administración del expresidente Felipe Calderón.

Te recomendamos: Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 13 personas muertas

En audiencia inicial, el Ministerio Público del caso, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo acusó de los delitos de "lavado" de dinero, delincuencia organizada y peculado.

Sin embargo, su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver la situación jurídica, lo que ocurrirá en los siguientes días, informó la FGR.

En tanto, Caballero Tardaguila quedó preso en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Jesús Alberto Caballero Tardaguila, presuntamente simuló contratos de adquisición de servicios para desviar recursos del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargado de los penales federales, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por García Luna, preso actualmente en los Estados Unidos.

En días pasados, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR le cumplimentaron orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Lee también: FGR abrió carpeta de investigación tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

NA