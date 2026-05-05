Dámaso Castro Saavedra solicitó este 5 de mayo de 2026 separarse temporalmente de su cargo como Vicefiscal General del Estado de Sinaloa, mediante una licencia sin goce de sueldo, informó la Fiscalía estatal.

En un comunicado oficial, se detalló que el funcionario expresó su disposición de atender cualquier requerimiento institucional que pudiera surgir, siempre por las vías legales correspondientes y bajo estricto apego al marco jurídico vigente.

La dependencia explicó que la solicitud está debidamente fundamentada en diversas disposiciones legales, tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Constitución del Estado de Sinaloa y la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Asimismo, precisó que el trámite cumple con lo establecido en los artículos 1 y 8 de la Carta Magna, así como en el artículo 123, apartado B, fracción XIII. A nivel estatal, se sustenta en los artículos 141, 142 y 148, lo que respalda la legalidad del procedimiento solicitado por el servidor público.

Señalamientos en EU sacuden a funcionarios de Sinaloa

La petición de licencia del vicefiscal ocurre tras las acusaciones emitidas por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra varios funcionarios sinaloenses.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Castro Saavedra es señalado por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, a quienes habría favorecido con protección e información sobre operativos de seguridad coordinados con agencias estadounidenses.

El ha escalado a nivel político y diplomático, provocando que otros actores relevantes también se aparten temporalmente de sus cargos, como el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes han optado por solicitar licencias en medio de la controversia.

Señalan a vicefiscal por sobornos; indagan pagos mensuales ilícitos

Según documentos de autoridades judiciales de Estados Unidos, las indagatorias señalan que el funcionario sinaloense —presuntamente identificado en registros de pagos ilegales con el alias “Culiacán Regio”— habría recibido sobornos por hasta 200 mil pesos mensuales.

Estos señalamientos contrastan con su trayectoria en el servicio público. Dámaso Castro Saavedra, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se integró a la Fiscalía General del Estado en 1999 y ha desarrollado una carrera de más de 25 años en la procuración de justicia, desempeñándose en distintos cargos, desde agente del Ministerio Público hasta asumir la Vicefiscalía General en octubre de 2021.

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