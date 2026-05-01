Rubén Rocha Moya pide licencia como gobernador por investigación de la FGR

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador para facilitar la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a las acusaciones realizadas por Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios por supuestos nexos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, Rocha Moya reiteró que dichas acusaciones son "falsas y dolosas", y aseguró: "Eso lo demostraré con firmeza en el momento en que las intuiciones de justicia de nuestro país lo requieran".

"No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos", agregó.

La licencia durará en tanto no se concluya la investigación de la FGR.

De qué se acusa a Rubén Rocha Moya

Según la acusación presentada por el departamento de Justicia de Estados Unidos, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncioanrios "utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel (de Sinaloa), lo que permitió el flujo de drogas letales" hacia ese país.

"Han protegido a los líderes del cártel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; han facilitado que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del cártel y a narcotraficantes aliados para ayudar en las actividades delictivas... En una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos".

La tarde de este viernes, la FGR informó que no existen elementos suficientes para otorgar una detención provisional con fines de extradición en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero anunció que empezará una investigación para verificar que la investigación del Departamento de Justicia y de la DEA esté sustentada para solicitar la detención.

"Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito", explicó Ulises Lara López, vocero de la FGR.

OS