Día de San Patricio en México: Conoce los mejores pubs para celebrarlo

Este martes, como cada 17 de marzo, es verde por la celebración en honor al santo patrono de Irlanda: San Patricio. Fuera de la isla europea, no es un día festivo, sin embargo, el festejo se extiende a comunidades de todo el mundo. Por ejemplo, en México, los 17 de marzo algunos pubs, bares o cervecerías aprovechan para presentar bebidas especiales, decoraciones verdes y hasta eventos temáticos.

La fecha que se ha convertido en una celebración global tiene un fundamento histórico. Durante el siglo XIX, un grupo de inmigrantes irlandeses se unió a las filas militares mexicanas para combatir el ejército de Estados Unidos, que planeaba invadir territorio mexicano entre 1846 y 1848. Entre los comandos formados se encontraba John Riley, un joven militar irlandés que decidió formar el Batallón de San Patricio para combatir a los estadounidenses en cooperación con el ejército mexicano.

Curiosamente, el Batallón de San Patricio no se formó exclusivamente de irlandeses. Pues de a poco, elementos de Escocia, Polonia, Francia y hasta Alemania fueron sumándose al grupo comandado por Riley. Se dice que el joven militar llegó a tener a más de 800 hombres bajo su mando.

El Batallón tuvo su primer combate en 1846 en la Batalla de Monterrey. El grupo llegó con una bandera verde con la frase "Irlanda por siempre". Al final, sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la invasión estadounidense; sin embargo, su entusiasmo y gallardía le valieron al Batallón de San Patricio dos fechas para celebrar su participación en la Guerra Mexicano-Estadounidense: el 17 de marzo y el 12 de septiembre, y hoy es una de esas fechas.

A continuación te decimos dónde puedes celebrar el Día de San Patricio en México.

Estos son los mejores pubs para celebrar el Día de San Patricio en México

Celtics Pub Irlandés Condesa ubicado en avenida Tamaulipas 37 en la Condesa

McCarthy’s Irish Pub ubicado sobre Querétaro 207 en la Roma Norte

Wallace Whisky Bar ubicado en avenida Tamaulipas 45 en la Condesa

The Dog House Pub ubicado sobre Sinaloa 61 en la Roma Norte

Falling Piano Brewing Co en Coahuila 99 en la Roma Norte

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Y estos los mejores para celebrarlo en Guadalajara

McCarthy's Irish Pub en sus diversas ubicaciones

Bunker Brew Club con la promoción de 2x1 en Cerveza Fortun en San Jorge 225, Seattle, Zapopan

York Pub en sus diversas ubicaciones con cerveza verde

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OB