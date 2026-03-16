Cinépolis 2x1: ¿hasta cuándo hay entradas con descuento?

En el marco de la temporada de premios, Cinépolis puso a disposición del público una promoción de entradas al 2x1, con el objetivo de que los fanáticos del cine pudieran disfrutar de algunos de los títulos nominados a las distintas categorías del Oscar.

Tras la celebración de dichos premios, que son organizados anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), la noche del domingo pasado, hay una buena noticia para los cinéfilos: la promoción continuará vigente unos días más.

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¿Hasta cuándo habrá entradas al 2x1 en Cinépolis?

La celebración de la undécima temporada de premios de Cinépolis todavía no concluye, lo que quiere decir que los clientes aún pueden adquirir entradas al 2x1.

Para disfrutar de esta promoción solo es necesario cumplir con dos requisitos: el primero, que la función comience antes de las 17:00 horas, y el segundo, que esta se proyecte en una sala tradicional. Esto quiere decir que formatos especiales como salas VIP, 4DX, IMAX, Macro XE, Junior, Plus y VR quedan fuera.

De acuerdo con la empresa de exhibición cinematográfica, el beneficio estará disponible hasta el próximo miércoles 18 de marzo.

Cabe decir que no todas las películas nominadas y/o ganadoras se encuentran disponibles. Esto se debe principalmente al estreno de algunas en plataformas de streaming o en cines selectos, como fue el caso de “Frankenstein” de Guillermo del Toro.

Para saber las películas que se proyectan, es necesario consultar la cartelera de cada cine.

¿Cómo comprar boletos 2x1 en Cinépolis?

Para disfrutar de esta promoción, puedes acceder a la taquilla digital de Cinépolis y elegir la función a la que deseas acudir. Al momento de pagar los boletos, da clic en la opción de "2x1 Premios 2026". También puedes aprovechar la promoción en taquillas físicas.

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MB

