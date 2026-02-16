CURP Biométrica: Qué pasa después de capturar tus datos y cómo te la entregan

La CURP Biométrica atraviesa una fase decisiva en su aplicación en México y apunta a convertirse en el principal documento oficial de identificación para millones de personas a partir de febrero de 2026.

Esta versión renovada de la Clave Única de Registro de Población integra información biométrica —como fotografía, huellas digitales y reconocimiento de iris— con la finalidad de fortalecer los mecanismos de seguridad, reducir riesgos de suplantación de identidad y simplificar trámites ante instancias públicas y privadas.

Desde la segunda mitad de 2025 se pusieron en marcha programas piloto en estados como Veracruz, Ciudad de México y Estado de México. De acuerdo con el plan gubernamental, la implementación será gradual a nivel nacional: en una primera etapa, el trámite será voluntario y, posteriormente, se convertirá en un requisito obligatorio como identificación oficial.

¿Qué sucede después de registrar tus datos y cómo se obtiene la CURP Biométrica?

El trámite comienza cuando la persona acude a un módulo autorizado del Registro Civil o a oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO) para solicitar su CURP Biométrica. Para ello es necesario presentar documentos básicos, entre ellos acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente —como INE o pasaporte—, la CURP tradicional en caso de contar con ella, comprobante de domicilio reciente y un correo electrónico activo.

Una vez entregada la documentación, el personal autorizado realiza el registro de los datos biométricos del solicitante, que incluye:

Fotografía digital del rostro.

Registro de huellas dactilares de ambas manos.

Escaneo del iris o reconocimiento ocular.

Captura de firma electrónica mediante un dispositivo digital.

Este procedimiento suele tomar entre 15 y 30 minutos por persona, aunque el tiempo puede variar según la afluencia de usuarios y la capacidad operativa del módulo.

Validación y emisión del documento

Tras la captura y validación de la información personal y biométrica, la autoridad puede entregar el documento de forma inmediata o proporcionar un comprobante con la fecha estimada de entrega de la CURP Biométrica. En diversos casos, se habilita la descarga digital a través de plataformas oficiales como Llave MX, lo que permite contar con el documento en formato electrónico, acompañado de un código QR verificable.

Asimismo, la CURP Biométrica puede emitirse en versión física impresa, con plena validez legal, equiparable a una credencial de identificación tradicional y aceptada en trámites ante dependencias gubernamentales y entidades privadas que requieran confirmar la identidad del titular.

El tiempo para recibir la CURP Biométrica depende de factores como la entidad federativa, el volumen de solicitudes y la infraestructura tecnológica disponible. En los programas piloto, los plazos han oscilado entre 24 horas y hasta 10 días hábiles posteriores al registro de los datos.

Aunque su implementación avanza de manera escalonada, el objetivo es que, a partir de febrero de 2026, la CURP Biométrica se consolide como el documento oficial de identificación obligatorio en México, sustituyendo paulatinamente a la versión tradicional en trámites que requieran acreditación de identidad.

Si bien existieron discusiones sobre el carácter obligatorio de la recopilación de datos biométricos —y autoridades señalaron que la captura se realiza con el consentimiento del titular—, la reforma a la Ley General de Población establece que la CURP Biométrica será el identificador nacional de uso generalizado en todo el país.

¿Para qué servirá?

La CURP Biométrica podrá utilizarse como identificación en múltiples gestiones, entre ellas:

Acceso a servicios de salud y educación.

Registro y seguimiento de programas sociales.

Apertura de cuentas bancarias y contratación de servicios financieros.

Trámites ante dependencias públicas y empresas privadas que requieran verificación de identidad.

Las autoridades subrayan que el trámite es completamente gratuito, por lo que cualquier cobro indebido debe ser reportado.

¿Qué ocurre si no se tramita?

Una vez que la CURP Biométrica sea obligatoria, no contar con ella podría ocasionar demoras o incluso impedir la realización de ciertos trámites esenciales. Aunque no se contemplan sanciones directas para la ciudadanía, la exigencia del documento para validar identidad hará que su posesión resulte prácticamente indispensable.

