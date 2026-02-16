Puebla, líder nacional en robo de Gas LP a Pemex en 2025

Las tomas clandestinas en ductos de la empresa gubernamental de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar gas LP se han hecho muy comunes en el país, pero a nivel nacional, en robo de hidrocarburos, el primer lugar lo ocupó el estado de Puebla en 2025, de acuerdo con un documento oficial de Pemex.

"Desafortunadamente, a lo largo de los años, lo que hemos visto es una sofisticación de este fenómeno delictivo, el cual difícilmente no se entendería si no existiera un grado de colusión o complicidad de áreas del Estado, y me refiero al Estado en un sentido amplio", afirmó Simón Alejandro Hernández León, el Coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Según el coordinador Hernández León, los informes muestran que la geografía, la colusión y corrupción de áreas del estado, más la falta de coordinación de las instancias que se encargan de combatir los actos delincuentes entre la sociedad, son las razones principales para que se lleven a cabo este tipo de delitos.

Resultados del informe

Puebla ocupó el primer lugar en el país en tomas clandestinas en ductos de gas LP, con un total de 453 registradas durante el año pasado , ubicándose por encima de estados como el Estado de México, con un registro de 252 tomas clandestinas; así como de Tlaxcala con 150, Veracruz con 122 e Hidalgo con 119 llaves ilegales, entidades que históricamente ocupaban el primer lugar en este delito.

En la lista de entidades con mayor número de tomas clandestinas también se encuentra Guanajuato, pero con tan solo 35 llaves ilegales; seguida de Tabasco y Oaxaca con nueve cada una de ellas, Querétaro con cuatro, Jalisco con dos y Chiapas con una sola toma ilegal.

El investigador universitario dijo que lo que sucede en Puebla es muestra de un fenómeno muy focalizado, donde a lo largo de los años la entidad se ha convertido en un enclave propiciado por su geografía, la conectividad en el centro del país e instalaciones estratégicas.

"Esta economía ilícita muy redituable ha generado esquemas de colusión y de corrupción con integrantes del Estado y esto ha permitido su permanencia y yo decía sofisticación porque ya no solo es el petróleo, gasolina, sino que ahora tenemos otros tipos de ilícitos", expuso.

En cuanto a las tomas clandestinas en ductos de refinados (gasolina y diésel), Pemex reportó que Puebla se localizó en la novena posición en el nivel nacional, con un total de 407 casos registrados en los doce meses del 2025.

Lista de entidades con este delito

Hidalgo con dos mil 266 tomas ilegales, Jalisco con 1711 Guanajuato con 837 Querétaro con 660 Estado de México con 507 Baja California con 497 Nuevo León con 485 Tamaulipas con 471 Puebla con 407 Coahuila con 313 Chihuahua con 231 Tabasco con 216 Veracruz con 178 Oaxaca con 122

El académico dijo que la estrategia de seguridad sigue siendo poco eficaz, sin trabajo de inteligencia, sin esquemas financieros y solo basándose en la presencia territorial reactiva.

Además –reconoció– que existe una infiltración de estos delitos en la sociedad poblana, lo que hace más difícil combatirlos.

"Es cierto que estas estructuras son reductos de grupos nacionales que en su momento coordinaron el robo de hidrocarburos, pero que fueron evolucionando a dinámicas de criminalidad muy locales, en estructuras familiares, donde en municipios con mucha marginación esto se ha convertido en mecanismo de movilidad social y de ingresos", alertó.

De tal forma, advirtió Hernández León, no solo se tiene una criminalidad eficiente, sino muy difícil de ser combatida desde el Estado, pues no son grupos "nada porosos", sino muy soterrados entre la sociedad.

KR