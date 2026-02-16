Doble Hoy No Circula 17 de febrero: Autos que no circulan por contingencia en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó que continúa la contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que se mantiene activo el Doble Hoy No Circula en las 16 alcaldías de Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México.La medida tiene como objetivo reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), mediante la disminución temporal del flujo vehicular.Quienes infrinjan el programa serán sancionados con multas de 20 a 30 UMAs. En 2026, el valor de la Unidad de Medida y Actualización es de 117.31 pesos, por lo que la penalización oscila entre 2,346.20 y 3,519.30 pesos.SV