Doble Hoy No Circula 17 de febrero: Autos que no circulan por contingencia en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó que continúa la contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que se mantiene activo el Doble Hoy No Circula en las 16 alcaldías de Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México.

La medida tiene como objetivo reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), mediante la disminución temporal del flujo vehicular.

Quienes infrinjan el programa serán sancionados con multas de 20 a 30 UMAs.

En 2026, el valor de la Unidad de Medida y Actualización es de 117.31 pesos, por lo que la penalización oscila entre 2,346.20 y 3,519.30 pesos.

Vehículos que no circulan el martes 17 de febrero (5:00 a 22:00 horas)

Autos particulares con holograma 2.

Autos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 7, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8.

Unidades sin holograma (antiguos, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o compuestas solo por letras): aplican las mismas restricciones que holograma 2.

50% de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca con matrícula terminación PAR.

Vehículos de carga (local o federal) entre 6:00 y 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 sujetos a restricción: no circulan de 10:00 a 22:00 horas.

Vehículos exentos

Eléctricos e híbridos.

Con holograma 0 o 00 vigente que no tengan engomado rosa ni placas terminadas en 7 u 8.

Transporte de emergencia, servicios urbanos, funerarios y para personas con discapacidad.

Transporte escolar y de personal.

Vehículos que atiendan situaciones urgentes.

Transporte autorizado de residuos y materiales peligrosos (excepto combustibles).

Unidades de pasajeros y turismo con tarjeta de circulación correspondiente.

Transporte de productos perecederos con sistemas de refrigeración.

SV