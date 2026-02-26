CURP Biométrica: IMSS revela los trámites que no podrás realizar sin el nuevo documento

Con el objetivo de modernizar y reforzar la seguridad de los datos personales en México, el Gobierno federal anunció la implementación de la CURP biométrica, un nuevo documento de identificación digital que integra la información tradicional de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la almacena junto con rasgos biológicos de cada persona.

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los datos biométricos que conforman este documento incluyen huellas dactilares de ambas manos, escaneo facial, registro del iris y una firma electrónica , con el fin de facilitar la identificación de los ciudadanos mexicanos.

Por el momento, el trámite de la CURP biométrica es completamente voluntario; sin embargo, se prevé que gradualmente pueda volverse un requisito indispensable para realizar diversos trámites oficiales. Una de las instituciones que ya comenzó con la integración de este documento es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Recientemente, el instituto confirmó que algunos de sus servicios y trámites presenciales comenzarán a contemplar la CURP biométrica, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada sobre su implementación.

Trámites del IMSS en los que se solicitará la CURP biométrica

En un comunicado publicado en el DOF el 24 de febrero, se establece que las autoridades del IMSS determinaron que las personas que realicen ciertos trámites presenciales podrán presentar la CURP biométrica como medio de identificación .

Entre los trámites en los que podría solicitarse se encuentran:

Alta Patronal e inscripción en el Seguro de Riesgos de Trabajo (IMSS-02-001).

Asignación o cancelación del Registro Patronal Único (RPU).

Asignación del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y Certificado Digital (IMSS-02-042).

Aviso de movimientos afiliatorios (IMSS-02-009).

Cabe destacar que, mientras las autoridades federales no autoricen su uso obligatorio, seguirá siendo posible identificarse con otros documentos oficiales válidos ante el IMSS.

No obstante, en caso de que se regule su obligatoriedad en el futuro, la CURP biométrica podría incorporarse a más diligencias relacionadas con registros patronales, certificaciones digitales y otros trámites administrativos.

Aunque la CURP biométrica ya comenzó a integrarse en algunos procesos institucionales, actualmente su trámite y uso no son obligatorios. Las personas pueden continuar realizando sus gestiones con los documentos oficiales tradicionales, mientras las autoridades federales determinan si este nuevo documento se convertirá en un requisito formal en el futuro.

