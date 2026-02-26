Elementos del Ejército Mexicano, junto con corporaciones de seguridad federales y estatales, detuvieron a cuatro presuntos miembros del Cártel Nueva Generación tras emitir amenazas dirigidas a autoridades gubernamentales.

De acuerdo con los reportes, los sospechosos buscaban provocar temor y alterar la estabilidad en al menos seis municipios de la zona norte del Estado.

Los sujetos clasificados como "generadores de violencia" fueron capturados la mañana de este jueves en el poblado Chapayal del municipio de Ixhuatán, ubicado en el norte de Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que la aprehensión fue realizada "en respuesta inmediata a la difusión de un audio en el que un grupo delictivo envía amenazas al gobierno estatal".

A los presuntos sicarios les aseguraron armas largas y equipo táctico.

El reporte de seguridad estableció que los aprehendidos realizaron amenazas a las autoridades estatales y a los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya, Ixhuatán y Pichucalco, "donde pretendían generar intimidación y desestabilización".

La Secretaría de Seguridad del Pueblo afirmó que no habrá tolerancia para quienes intenten vulnerar la paz de Chiapas, y que mantendrá un despliegue firme y operativos permanentes en coordinación interinstitucional para garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad.

