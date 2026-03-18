La modernización del sistema de identificación en México ha llegado a un nuevo nivel con la implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos. Este documento, que integra el registro del iris, huellas dactilares y rasgos faciales, se establece como un requisito obligatorio para todos los ciudadanos mexicanos, incluyendo a los menores de edad.

De acuerdo con los lineamientos técnicos del Registro Nacional de Población (RENAPO), esta medida busca elevar los estándares de seguridad en la verificación de identidad y reducir significativamente el robo de identidad en trámites de alta complejidad.

¿Qué tan obligatoria es la CURP Biométrica?

La obligatoriedad de este nuevo formato de identidad entra en vigor de manera general entre febrero y marzo de 2026. Según reportes técnicos de la firma especializada en seguridad de identidad Thales Group, todos los mexicanos y residentes extranjeros que cuenten con la clave convencional deben realizar la transición si desean mantener su capacidad de gestión en trámites oficiales.

Un punto de inflexión fundamental pasó este 17 de marzo, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estableció como límite para la actualización de datos en procesos de pensiones y servicios de seguridad social.

¿Cómo tramito la CURP Biométrica?

El proceso de obtención es estrictamente presencial debido a la naturaleza de la captura de datos (como el rostro, los iris y las huellas dactilares). Los módulos específicos se habilitan en las oficinas del Registro Civil y unidades móviles coordinadas por la Secretaría de Gobernación.

Si piensas tramitarla, te recomendamos registrar parte de tus datos en el siguiente enlace: https://citas.renapo.gob.mx/citasrb/. Considera que para acceder al trámite gratuito, deberás presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (como la credencial de elector o el pasaporte)

CURP certificada

Comprobante de domicilio reciente.

¿Qué pasa si no tramitas la CURP Biométrica?

La falta de este documento conlleva repercusiones administrativas directas. Según especialistas de la consultora internacional Deloitte en materia de servicios públicos digitales, el no contar con la versión biométrica provoca la pausa inmediata de procesos administrativos en el IMSS y la inhabilitación para realizar operaciones bancarias o trámites escolares de nivel superior.

La actualización no es opcional para quienes busquen realizar movimientos en el sistema financiero o servicios de salud pública. "De no actualizarla, se pausarán los procesos administrativos de seguimiento en el IMSS y se inhabilitará para trámites que requieran alta seguridad", advierten las directrices de operación del registro civil.

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AO

