Chuck Norris, estrella del cine de acción de la década de los 80 y 90 y excampeón mundial de kárate, falleció por la mañana de ayer a los 86 años, según informó su familia a través de una publicación en redes: "Es con un profundo pesar que nuestra familia comparte la noticia del repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana". Para honrar la memoria de uno de los actores más legendarios de los últimos años, en esta nota te presentamos las películas ícono de la cultura popular en las que actuó Norris.

Cabe mencionar que apenas un día antes antes de hacer pública su muerte, Norris había sido hospitalizado en Hawái luego de pasar por una “emergencia médica”.

¿Quién era Chuck Norris?

Originario del pequeño pueblo de Ryan, en el estado de Oklahoma en Estados Unidos, Carlos Ryan Norris —nombre real del intérprete—, incursionó en el cine como némesis de Bruce Lee en la película "El furor del Dragón" (1972).

Norris se convirtió en uno de los astros del cine de acción y artes marciales, con filmes como "La Fuerza Delta", "Desaparecido en Acción" y "Lobo Solitario McQuade". Sin embargo, la producción que lo catapultó, primero a la fama televisa, fue “Walker, Ranger de Texas” del año 1993.

Aunado a su prolífica carrera, Norris se volvió un fenómeno de la internet a mediados de los 2000 gracias a los dichos que hablaban de su descomunal fuerza e invencibilidad.

Estas fueron las películas más icónicas de Chuck Norris

Según información de Internet Movie Database (IMDb), las películas en donde actuó Chuck Norris y que encabezan la lista de la cultura pop y el legado dentro del cine de acción. son las siguientes:

1. Missing in Action (1984)

Esta fue la película que convirtió al estadounidense en un icono mundial. Ambientada en la posguerra de Vietnam, Norris interpreta a un soldado que regresa a rescatar prisioneros. Fue un éxito enorme en taquilla y consolidó su imagen de héroe patriótico.

2. Invasion U.S.A. (1985)

Aquí Norris enfrenta prácticamente él solo a una invasión terrorista en Estados Unidos. La película es tan exagerada que se volvió de culto, sumado a ser un símbolo del cine de propaganda de la Guerra Fría

3. The Way of the Dragon (1972)

Este filme tiene uno de los duelos más recordados del cine de artes marciales. Si bien es protagonizada por otro mítico, Bruce Lee, en ella Norris interpreta al enemigo final de Lee. Su pelea en el Coliseo de Roma es una de las más famosas de la historia

4. Lone Wolf McQuade (1983)

Tremendamente influenciada por el cine de Clint Eastwood, aquí Norris representa a un ranger solitario al estilo de un cowboy urbano. Además, tiene un enfrentamiento con el actor David Carradine.

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AO

