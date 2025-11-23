CURP biométrica: ¿Dónde se tramita y qué documentos se necesitan?

La Clave Única de Registro de Población (CURP) está experimentando una transformación estructural, pues ahora integra datos biométricos de la ciudadanía, como huellas dactilares y fotografía del rostro.

Desde el pasado 16 de octubre, todas las dependencias de gobierno y organismos privados están obligados a aceptar la CURP biométrica como documento oficial de identificación, es decir, que esta tiene para esta función el mismo valor que la INE y el pasaporte.

De acuerdo con el titular del Registro Nacional de Población (Renapo), Arturo Arce Vargas, los datos recabados se encuentran resguardados en la Plataforma Única de Identificación, operada exclusivamente por la Secretaría de Gobernación (Segob) a través del Renapo.

El Gobierno de México promovió este cambio argumentando que, con el apoyo de dicha plataforma, se optimizará la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

¿En dónde se tramita la CURP biométrica?

El trámite de la CURP biométrica se debe realizar de forma presencial en las oficinas del Registro Civil o en los 145 módulos del Renapo distribuidos a nivel nacional. El proceso también podrá realizarse en línea a través del portal de Llave MX, siempre que los datos del ciudadano hayan sido recopilados previamente por otras dependencias, como el INE o el SAT.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la CURP biométrica?

La Secretaría de Gobernación ha detallado los documentos necesarios para realizar el trámite de la CURP biométrica. La persona interesada deberá presentar:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte)

CURP tradicional, validada por el Renapo

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Correo electrónico personal y activo, además de un número celular

Cabe señalar que los menores de edad deberán acudir acompañados por sus padres o tutores.

El trámite de la CURP biométrica se debe realizar de forma presencial en las oficinas del Registro Civil o en los 145 módulos del Renapo distribuidos a nivel nacional. ESPECIAL

¿Qué información contiene la CURP biométrica?

Además de los datos básicos como nombre, fecha y lugar de nacimiento, la CURP biométrica incluye:

Huellas dactilares de ambas manos

Escaneo de iris

Fotografía digital del titular

Firma electrónica

¿Cuáles serán las consecuencias de no tramitar la CURP biométrica?

Aunque desde el 16 de octubre todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y organismos privados están obligados a aceptar la CURP biométrica como un documento oficial de identificación, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su trámite durante esta primera etapa es completamente voluntario.

De este modo, no tramitar la CURP biométrica no genera sanciones inmediatas. Sin embargo, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), no actualizar la CURP antes de que el sistema biométrico se vuelva requisito obligatorio podría complicar la gestión de trámites.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

