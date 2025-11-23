Para obtener la Licencia de Conducir Permanente en la Ciudad de México (CDMX), además de llevar a cabo otros pasos del trámite, también es necesario aprobar un examen teórico, el cual, es temido por muchos. En este escenario, aquí te decimos qué temas debes estudiar para esta prueba.

¿Quiénes deben hacer el examen para la Licencia de Conducir Permanente?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el examen lo deben presentar únicamente las personas que NO tienen antecedentes de licencias expedidas en la CDMX, es decir, cualquier persona que nunca ha tramitado una Licencia de Conducir y que la tramitan por primera vez.

Los conductores que ya han contado con una licencia tipo A expedida por la Ciudad de México, NO deberán realizar el examen teórico y pueden directamente acceder al pago para la Licencia Permanente.

¿Cuáles son los temas a estudiar para aprobar el examen teórico de la Licencia para Conducir en CDMX?

El examen para poder obtener tu Licencia de Conducir Permanente es una prueba teórica y consta de 20 preguntas. La calificación mínima aprobatoria es de 8.0, lo que significa que debes responder 16 preguntas correctamente.

Esta prueba está compuesta de 3 áreas de conocimiento básicas de las cuales los conductores de la CDMX deberían estar bien informados:

Reglamento de Tránsito de la CDMX

Guía básica de Seguridad Vial de la CDMX

Ley de Movilidad Vigente

Algunos temas frecuentes en el examen de la Licencia de Conducir Permanente son:

Preferencias de paso en intersecciones.

Velocidades máximas en zonas escolares, de hospitales o albergues.

Conocimientos sobre las luces del semáforo.

Lugares en los que está prohibido detenerse y estacionarse.

Carriles por los que está prohibido rebasar.

Uso de las direccionales.

En qué caso se permiten las vueltas continuas.

Respeto al paso de vehículos de emergencia.

Uso del cinturón de seguridad.

Señalamientos viales, entre otros.

Extienden periodo de trámite para Licencia de Conducir Permanente en CDMX

La Licencia de Conducir Permanente, documento expedido exclusivamente en la CDMX desde el 16 de noviembre de 2024, ha extendido su periodo de trámite.

Originalmente, se había establecido que este certificado podría obtenerse en la Ciudad de México hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, debido a la alta demanda, el gobierno capitalino ha decidido prolongar su tiempo de trámite y expedición hasta el 31 de diciembre de 2026, brindando a millones de ciudadanos la oportunidad de obtenerla por un año más.

