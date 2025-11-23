Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran en la ÚLTIMA semana de pagos del 2025?

Los pagos de las distintas pensiones del Bienestar, correspondientes al último bimestre del 2025 (noviembre-diciembre), se distribuyen este mes de acuerdo con el calendario oficial por letra del primer apellido del beneficiario, publicado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, hace unas semanas.

De este modo, adultos mayores, mujeres en edad avanzada, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia se verán beneficiados con un impulso económico.

Los recursos económicos se dispersarán en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios de forma escalonada. Aquí te decimos quiénes cobran el apoyo durante la última semana de pagos del 2025.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar esta semana?

Lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, Z

Calendario de pagos de las pensiones del Bienestar de noviembre de 2025. ESPECIAL

Debido a que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro, no es necesario que los derechohabientes retiren el monto total del pago el mismo día de su depósito, pues permanece seguro en ella.

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en noviembre del 2025?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

La tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

