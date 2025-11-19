Pensión Bienestar: ¿Hasta 2026? En este mes llega el siguiente pago

Este mes, los beneficiarios de las distintas pensiones del Bienestar, dirigidas a adultos mayores, mujeres en edad avanzada y personas con discapacidad, se encuentra recibiendo el último pago del 2025, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. En este escenario, aquí te decimos cuándo se depositará el próximo pago.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Bienestar?

De acuerdo con las reglas de operación de estos programas sociales del Gobierno Federal, la dispersión de recursos económicos se lleva a cabo cada dos meses, y el monto varía según el apoyo.

De este modo, se tiene previsto que, tras concluir la dispersión de pagos de noviembre, los próximos depósitos se realicen en el mes de enero del 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar noviembre 2025

Este es el calendario de pagos para el bimestre noviembre-diciembre de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad y el programa de Madres Trabajadoras:

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 de noviembre: C

Jueves 6 de noviembre: C

Viernes 7 de noviembre: D, E, F

Lunes 10 de noviembre: G

Martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 de noviembre: M

Martes 18 de noviembre: M

Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 de noviembre: R

Lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, Z

Calendario de pagos para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Si eres parte de las beneficiarias que se integraron a la Pensión Mujeres Bienestar en el registro de noviembre, y recibiste la tarjeta bancaria en las últimas semanas, deberás recibir el primer pago del programa de acuerdo al siguiente calendario:

Martes 18 de noviembre: A, B, C, D,

Miércoles 19 de noviembre: E, F, G, H, I, J, K

Jueves 20 de noviembre: L, M, N, Ñ, O, P, Q

Viernes 21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

A partir del día del depósito, las y los beneficiarios podrán disponer de los recursos monetarios.

¿De cuánto son los pagos de las Pensiones del Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga durante el 2025 un pago bimestral de 6 mil 200 pesos a sus beneficiarios. Mientras tanto, los montos de otros programas sociales son distintos:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Cabe señalar que, para el próximo año, es posible que los montos de estos programas sociales aumenten conforme a la inflación proyectada. En 2025, el pago del apoyo a adultos mayores subió de 6 mil a 6 mil 200 pesos.

