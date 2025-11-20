Tarjetas del Bienestar que están vencidas ya pueden reponerse, este es el proceso

El proceso de reposición de tarjetas vencidas a los beneficiarios de las becas del Bienestar, impulsadas por el Gobierno Federal para fortalecer la permanencia de alumnos en la educación en México, ya comenzó.

De acuerdo con Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, el procedimiento de reposición arrancó el pasado lunes 17 de noviembre. A partir de esa fecha, se sustituirán 744 mil 476 plásticos vencidos, con el objetivo de que los derechohabientes no tengan contratiempos para cobrar los apoyos.

“Hay quienes ya tienen su tarjeta vencida. Y para que puedan cobrar sin ningún contratiempo lo que ya les corresponde, que es su recurso de cada una de las becas, estamos haciendo una sustitución de tarjetas vencidas, serán 744 mil 476 tarjetas, y arrancamos el día de hoy con esta reposición de tarjetas vencidas”, expresó el funcionario durante su participación en la Mañanera del Pueblo del lunes pasado.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar. ESPECIAL/Gobierno de México

¿Cómo es el proceso de reposición de tarjetas del Bienestar?

Las autoridades de los programas dirigidos a estudiantes de distintos niveles educativos en el país indicaron que la reposición de tarjetas se hará de forma gradual.

El Banco del Bienestar, la institución financiera que se encarga de la dispersión de recursos económicos para los beneficiarios de los Programas del Bienestar, determinará las fechas, los horarios y las sedes para la entrega de los nuevos plásticos. En este escenario, es recomendable que los beneficiarios esperen avisos oficiales en sus planteles educativos.

No obstante, los derechohabientes también pueden llamar a la Línea del Bienestar para solicitar información, y si es necesario que se presenten a alguna sucursal bancaria con los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Número de teléfono celular

¿Cómo saber si mi tarjeta del Banco del Bienestar está vencida?

Para identificar si tu tarjeta del Banco del Bienestar está vencida, debes observar la parte delantera. Debajo del número de tarjeta, compuesto por 16 dígitos, hay cuatro números separados por un guion. Estos números corresponden a la fecha de vencimiento (mes/año).

Si la fecha ya pasó, significa que tu tarjeta está vencida y debe ser repuesta.

