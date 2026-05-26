Curp biométrica: aquí están los módulos para tramitarla en junio 2026

La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica se fue implementando gradualmente en varios estados del país , y aunque todavía no es un trámite obligatorio, se insta a los ciudadanos a implementarlo. No obstante, cientos de mexicanos aún no realizan este trámite porque desconocen los módulos en donde puede llevarse a cabo.

Este documento conserva los 18 caracteres de la CURP tradicional, sin embargo, se suman los datos biométricos como huellas dactilares, firma electrónica, fotografía digital, y su finalidad es modernizar los registros oficiales al tiempo que se refuerzan los datos que validan la identidad de los ciudadanos.

El Registro Nacional de Población (Renapo) estableció oficinas en donde se puede realizar el registro biométrico de forma voluntaria, y a continuación te los compartimos.

¿Cuáles son los módulos para tramitar la CURP biométrica?

Como ya se mencionó, este trámite es completamente voluntario y consensuado, por lo que no se puede obligar a ninguna persona a realizarlo.

El registro puede realizarse de forma presencial en los módulos autorizados por la Renapo, además de en oficinas del Registro Civil, y algunas unidades móviles a lo largo del país.

El principal punto para tramitar la CURP biométrica en la Ciudad de México es en el módulo Renapo ubicado en Calle Londres número 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Aquí se concentran la mayoría de las citas, por lo que se invita a la población a acudir solo con cita previa para asegurar el registro sin necesidad de largas filas y pérdidas de tiempo.

Estos son otros módulos:

Registro Civil CDMX: Arcos de Belén 19, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

Arcos de Belén 19, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Álvaro Obregón: Calle Canario s/n, Col. Tolteca.

Calle Canario s/n, Col. Tolteca. Cuajimalpa de Morelos: Av. México s/n.

Av. México s/n. Iztapalapa: Ayuntamiento 63, Col. San Lucas.

Ayuntamiento 63, Col. San Lucas. Milpa Alta: Av. Constitución esquina Andador Sonora.

Av. Constitución esquina Andador Sonora. Tláhuac: Edificio Leona Vicario (planta baja), Andador Hidalgo s/n, Barrio San Miguel.

Edificio Leona Vicario (planta baja), Andador Hidalgo s/n, Barrio San Miguel. Venustiano Carranza: Francisco del Paso y Troncoso 219, Col. Jardín Balbuena.

Otros estados en los que ya se implementó este proceso son Veracruz, Michoacán y Zacatecas, pero se espera que a lo largo del 2026 se vaya ampliando la cobertura del trámite biométrico.

Estos son los pasos para sacar una cita

La cita puede sacarse únicamente en el portal oficial del Gobierno Federal. Es necesario elegir la opción “Registro de Datos Biométricos para CURP”.

Debe seleccionarse la fecha, hora y módulo disponible y adjuntar un correo para que la cita sea validada.

Estos son los documentos que se solicitan:

Acta de nacimiento certificada

CURP tradicional validada

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico personal

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