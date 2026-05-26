Curp biométrica: aquí están los módulos para tramitarla en junio 2026

La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica se fue implementando gradualmente en varios estados del país, y aunque todavía no es un trámite obligatorio, se insta a los ciudadanos a implementarlo. No obstante, cientos de mexicanos aún no realizan este trámite porque desconocen los módulos en donde puede llevarse a cabo.Este documento conserva los 18 caracteres de la CURP tradicional, sin embargo, se suman los datos biométricos como huellas dactilares, firma electrónica, fotografía digital, y su finalidad es modernizar los registros oficiales al tiempo que se refuerzan los datos que validan la identidad de los ciudadanos.El Registro Nacional de Población (Renapo) estableció oficinas en donde se puede realizar el registro biométrico de forma voluntaria, y a continuación te los compartimos.Como ya se mencionó, este trámite es completamente voluntario y consensuado, por lo que no se puede obligar a ninguna persona a realizarlo.El registro puede realizarse de forma presencial en los módulos autorizados por la Renapo, además de en oficinas del Registro Civil, y algunas unidades móviles a lo largo del país.El principal punto para tramitar la CURP biométrica en la Ciudad de México es en el módulo Renapo ubicado en Calle Londres número 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Aquí se concentran la mayoría de las citas, por lo que se invita a la población a acudir solo con cita previa para asegurar el registro sin necesidad de largas filas y pérdidas de tiempo.Estos son otros módulos: Otros estados en los que ya se implementó este proceso son Veracruz, Michoacán y Zacatecas, pero se espera que a lo largo del 2026 se vaya ampliando la cobertura del trámite biométrico.La cita puede sacarse únicamente en el portal oficial del Gobierno Federal. Es necesario elegir la opción “Registro de Datos Biométricos para CURP”.Debe seleccionarse la fecha, hora y módulo disponible y adjuntar un correo para que la cita sea validada.Estos son los documentos que se solicitan:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL