CURP biométrica 2026: requisitos para tramitar este documento oficial

La incorporación de la nueva CURP biométrica a la lista de documentos oficiales continúa llevándose a cabo de manera periódica en diversos estados de la República en 2026.

Este trámite es la versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México que, además de estar conformada por el código alfanumérico, ahora incluye datos biométricos de las personas, como toma de huellas dactilares, fotografía (para reconocimiento facial), firma autógrafa digital y escaneo del iris.

Con esta versión de la CURP, el Gobierno Federal pretende implementar un nuevo documento de identificación que eleve los estándares de seguridad y de verificación de identidad.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la CURP biométrica en 2026?

Para poder realizar el registro de los datos biométricos, es necesario acudir de manera presencial a uno de los módulos habilitados por el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo). Es necesario agendar una cita a través del portal https://citas.renapo.gob.mx/citas/ antes de presentarse.

Los documentos necesarios para realizar el trámite para personas de 18 años en adelante son:

CURP certificada

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, etc.)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Ahora bien, para poder tramitar la CURP biométrica de niñas, niños o menores de edad, es necesario presentar:

CURP biométrica de la madre, el padre o tutor

CURP certificada del menor

Identificación oficial con fotografía del menor (pasaporte, credencial escolar, etc.)

El Gobierno de México ha comunicado que el registro de los datos biométricos tarda alrededor de 15 minutos, lo que lo hace un trámite rápido y sencillo, especialmente porque se requiere cita previa.

Asimismo, se ha informado que las personas deberán otorgar su consentimiento para la toma de datos biométricos a través del Formato de Solicitud de Inscripción.

Si bien la CURP biométrica todavía se mantiene como un documento opcional, cada día más servicios y trámites públicos lo implementan como un requisito, y el decreto oficial establece su obligatoriedad gradual para todos los mexicanos.

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