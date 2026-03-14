Fuerzas federales y del Estado de México detuvieron este sábado 14 de marzo en Tlaxcala a José Armando "N", alias "Comandante Callejas", un objetivo prioritario de las autoridades mexiquenses, señalado como presunto líder de una célula delictiva de "La Familia Michoacana" dedicada a la extorsión en varios municipios de la entidad.

Derivado de una denuncia ciudadana, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina, FGR, Ejército, Guardia Nacional, junto con Fiscalía y Policía Estatal, ambas del Estado de México, ubicaron al "Comandante Callejas" en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, donde se le cumplimentó orden de aprehensión por el delito de extorsión, informó este sábado el Gabinete de Seguridad de México.

¿De qué se le señala al "Comandante Callejas"?

A través de un comunicado, la autoridad precisó que, en seguimiento a una denuncia ciudadana donde reportaban que un hombre exigía dinero de manera mensual al propietario de un restaurante a cambio de no atentar contra su integridad física o dañar su negocio, se realizaron trabajos de inteligencia para ubicar al presunto generador de violencia.

En seguimiento a investigaciones de autoridades del Edoméx derivadas de una denuncia ciudadana, en Tlaxcala, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, cumplimentaron una orden de aprehensión… pic.twitter.com/rnqSy2P3Zj— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 14, 2026

Los efectivos desplegaron un operativo en San Juan Totolac, donde se detuvo a José Armando "N", quien inició su carrera delictiva hace más de 20 años, en los tianguis de la zona oriente del Estado de México, en donde se encargaba del cobro de piso.

Según autoridades, este hombre ha sido colaborador de Josué Ramírez Carrera, alias "Tuerto" y/o "Colibrí", operador financiero de los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, máximos líderes de "La Familia Michoacana", con principal operación en los estados de Guerrero, Estado de México y Michoacán.

José Armando "N" era un objetivo prioritario para las autoridades del Estado de México al ser considerado generador de violencia y líder de una célula delictiva de un grupo criminal originario de Michoacán, dedicada a la extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo.

Y con operación en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan, Acambay, Lerma, San Mateo y Metepec, en el Estado de México. Tras ser detenido, se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, reportó el Gabinete de Seguridad.

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