Pensión IMSS: ¿Cuándo cae el depósito de abril 2026?

El calendario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que los beneficiarios de la Pensión del IMSS recibirán el pago de la suma correspondiente al cuarto mes del año 2026, el próximo miércoles 1 de abril. Es importante señalar que, como no coincide con un fin de semana ni con un día festivo, se prevé que los fondos estén listos para los beneficiarios en esa fecha.

Desde el 1 de abril, los beneficiarios de la Pensión del IMSS y los jubilados podrán disponer de la remuneración a la que tienen derecho como prestación mensual. El IMSS destaca que este pago está asegurado, lo cual brinda certeza y seguridad a los pensionados sobre el cobro oportuno de sus recursos.

¿Qué es la Pensión IMSS?

La Pensión del IMSS, tal y como lo explica la página oficial del seguro social, es una "prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad", y siempre y cuando se esté bajo el amparo de la Ley de 1973.

Por lo tanto, estas son las personas que deben estar al tanto de que la fecha de pago para abril del 2026 será el miércoles 1.

Lo más adecuado es siempre estar atento a los canales oficiales para que conozcas la información ante cualquier cambio o ajuste en el calendario.

Cualquier duda o consulta adicional puede ser aclarada a través de los canales de comunicación oficiales del IMSS.

