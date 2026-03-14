Los estudiantes y el personal académico en México están cerca de iniciar el periodo de descanso correspondiente a la Semana Santa y Pascua 2026, una pausa contemplada dentro del calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Estas fechas tienen una importancia para los creyentes católicos, por lo que muchas escuelas suspenden actividades para permitir que alumnos, docentes y familias participen en las celebraciones religiosas.

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el último día de clases antes del receso será el jueves 26 de marzo de 2026. Posteriormente, el periodo sin actividades escolares se extenderá del 30 de marzo al 10 de abril, mientras que el regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril.

Sin embargo, no todas las entidades del país seguirán exactamente este mismo calendario.

El estado que NO tendrá vacaciones en Semana Santa en 2026

Un caso particular es el de Aguascalientes, donde el calendario escolar se ajusta cada año para coincidir con la Feria Nacional de San Marcos, una de las celebraciones más importantes de la región.

Por esta razón, los estudiantes en ese estado no tendrán vacaciones durante Semana Santa como ocurre en el resto del país. En su lugar, el periodo sin clases fue programado del viernes 17 al jueves 30 de abril, según la información publicada por el Instituto de Educación de Aguascalientes.

ESPECIAL / Instituto de Educación de Aguascalientes

Este ajuste permite que estudiantes y familias puedan participar en las actividades culturales, comerciales y recreativas relacionadas con la feria.

Además, el descanso se extenderá algunos días más debido a otras fechas del calendario. El viernes 1 de mayo no habrá clases por el Día del Trabajo, mientras que el sábado 2 y el domingo 3 corresponden al fin de semana. A esto se suma el lunes 4 de mayo, día festivo por la conmemoración de la Batalla de Puebla, cuya celebración se recorre al lunes.

¿Cuándo es la Feria de San Marcos 2026?

La Feria Nacional de San Marcos 2026 se realizará del 18 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes. Se trata de una de las festividades más antiguas e importantes del país, que cada año atrae a miles de visitantes.

El ajuste del calendario escolar también busca impulsar la economía local y facilitar la participación de la población en los eventos programados.

Para esta edición, la feria contará con una cartelera musical variada. Entre los artistas confirmados se encuentran Luis Ángel "El Flaco" Elizalde, El Mimoso, Alex Fernández, Grupo Frontera y Lila Downs.

Además, participarán artistas internacionales como J Balvin, el tenor José Carreras, Milli, Goo Goo Dolls, Mago de Oz, David Guetta y Empire of the Sun, lo que convierte al evento en uno de los espectáculos más relevantes del año en el estado.

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