Los beneficiarios de la Pensión del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) deben saber cuándo es que recibirán el depósito correspondiente al mes de abril de 2026. De acuerdo con el calendario oficial de pagos, el cuarto depósito del año se realizará en la fecha exacta del 27 de marzo.

Este pago corresponde al mes de abril y aparece en la programación establecida desde finales de 2025, cuando el Instituto dio a conocer todas las fechas para el cobro de las pensiones a lo largo del año. La publicación del documento tiene la intención de que las personas jubiladas y pensionadas afiliadas al ISSSTE puedan planificar con anticipación sus finanzas personales y eviten imprevistos relacionados con el cobro de su dinero.

Fechas de pagos de la Pensión ISSSTE en 2026:

Enero | 2 de enero

Febrero | 30 de enero

Marzo | 27 de febrero

Abril | 27 de marzo

Mayo | 29 de abril

Junio | 29 de mayo

Julio | 29 de junio

Agosto | 30 de julio

Septiembre | 28 de agosto

Octubre | 30 de septiembre

Noviembre | 29 de octubre

Diciembre | 27 de noviembre

El calendario de pagos de la Pensión ISSSTE 2026 incluye que el depósito de la primera parte del aguinaldo de este año será en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se entregará el 27 de noviembre con el dinero de diciembre.

A través de su página oficial, el instituto asegura que se mantienen firmes en garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios para las personas trabajadoras, pensionadas, jubiladas o derechohabientes. Esto se enmarca dentro del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, implementado a nivel nacional, que busca brindar certeza, atención de calidad y fortalecer el compromiso institucional con la población derechohabiente.

ESPECIAL / ISSSTE

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF