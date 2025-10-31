En México, el pan de muerto es mucho más que un pan dulce: es un símbolo de la tradición del Día de Muertos, su forma redonda, con la bola arriba y los “huesitos” representando los brazos y piernas, remite al ciclo de la vida y de la muerte; el azúcar espolvoreada y el aroma del azahar evocan la unión entre lo terrenal y lo espiritual. Cada otoño, hogares, panaderías y supermercados se preparan para esta temporada, en la que el pan de muerto adquiere un protagonismo especial.

Este 2025, la anticipación ya está en pleno auge y uno de los puntos de referencia para los compradores es la cadena mayorista Costco, que consciente de la demanda que genera este producto de estación y de la expectativa que crea, ha anunciado su presentación del pan de muerto en sus sucursales de México. A continuación, se detalla cuánto cuesta este producto en 2025 en esta tienda, según información oficial y reportes de prensa.

¿Cuánto cuesta el pan de muerto en el Costco?

La charola de pan de muerto en Costco México (paquete con nueve piezas) tiene un precio de 170 pesos mexicanos. Este valor representa una ligera alza respecto a años anteriores, lo cual coincide con la tendencia al alza de los precios en productos de temporada, en 2024, el mismo paquete de nueve piezas costaba 159 pesos.

Este precio puede variar según la sucursal, la ciudad, la disponibilidad e incluso por la demanda, además los registros señalan que los precios corresponden al mes de septiembre de 2025 y podrían incrementarse conforme avanza la temporada hacia noviembre. El empaque de nueve piezas es la presentación estándar en esta cadena para este producto de temporada.

Si bien el producto mantiene una relación precio-cantidad competitiva, cabe tener en cuenta que la volatilidad de la demanda y la estacionalidad podrían afectar su disponibilidad o incrementar su valor conforme se aproxime la fecha. Comprar con tiempo, acudir a la tienda temprano y comparar precios en distintas sucursales puede ser una buena estrategia para quienes no quieran quedarse sin este tradicional manjar.

YC