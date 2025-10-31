Autoridades detuvieron este viernes 31 de octubre a tres personas, entre ellas Armando Nava Gallegos, alias "El Charro", líder regional, principal generador de violencia y encargado de la distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios para la organización criminal Cártel Nueva Generación (CNG) en el estado de Aguascalientes.

Junto a él, José Manuel "N" y José "N" fueron arrestados tras una investigación en la que se identificaron dos inmuebles que eran utilizados por los presuntos delincuentes como puntos de operación y resguardo, dinero en efectivo, vehículos, armamento, municiones y droga.

Tras la detención aprobada por orden del juez de control, los tres hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente que determinará su situación legal, según recoge el comunicado de las Fuerzas de Seguridad.

Según fuentes, Armando "N" es un presunto hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", fundador y líder de la organización criminal y a quien, por su captura, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

En la operación intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

El CNG es considerada como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, con presencia en casi todos los estados de la nación y en otros países.

Además, es una de las seis agrupaciones mexicanas que la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) de Estados Unidos designó como terroristas en febrero, además del Cártel de Sinaloa, el del Golfo, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.

X

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF