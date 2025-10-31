¿Cuál es el origen del pan de muerto?

Si piensas en el Día de Muertos, automáticamente vienen a tu mente sus elementos clásicos: las flores de cempasúchil, el papel picado, los altares, las calaveras y, por supuesto, el delicioso pan de muerto.

A lo largo de los años, el pan de muerto se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de esta tradición , pues su aspecto y sabor han logrado cautivar a miles de paladares en todo el mundo.

Sin embargo, aunque esta receta milenaria posee una gran historia, muchas personas no conocen su origen ni por qué este alimento es tan importante, no solo para la temporada de celebración, sino también para nuestra cultura.

Más allá de ser una comida típica, las raíces del pan de muerto se remontan a nuestros orígenes prehispánicos, cuando su creación formaba parte de un acto ritual cargado de simbolismo .

De acuerdo con el Gobierno de México, el pan proviene de culturas como la mexica y la azteca, quienes, en su afán por honrar a sus muertos y a sus dioses, elaboraban una mezcla a base de amaranto y maíz seco, tostado y, en ocasiones, combinado con sangre de sacrificio. Este alimento se llamaba “mariposa” o “papalotlaxcalli” y se ofrecía como ofrenda.

Los historiadores apuntan que estas prácticas horrorizaron a los españoles, quienes sugirieron sustituir la sangre y las partes humanas por un pan de trigo espolvoreado con azúcar roja.

Con su llegada, trajeron no solo el trigo y el azúcar, sino también nuevas técnicas de panadería que transformaron la receta con el paso de los años, hasta convertirse en la que conocemos hoy.

Su estructura también guarda secretos: su forma redonda representa el ciclo de la vida y la muerte; la bola central simboliza el cráneo del difunto, y las tiras aluden a los huesos y lágrimas de los muertos . A menudo, se colocan cuatro tiras que señalan los puntos cardinales del universo en la cosmovisión prehispánica.

Su sabor, entre dulce y cítrico, es totalmente intencional, pues se elabora con flor de azahar —la flor del naranjo—, estrechamente ligada a la tradición, ya que se dice que su fragancia dulce y penetrante sirve como guía para que las almas regresen a casa.

El pan de muerto no solo endulza la temporada, sino que mantiene viva la conexión entre el pasado y el presente, recordándonos que cada bocado es también una ofrenda de amor, memoria y tradición.

