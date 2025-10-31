Conoce la mejor hora para pedir calaverita, según la inteligencia artificial

Cada finales de octubre y principios de noviembre, los niños de México se preparan para salir de sus casas y pedir la famosa “calaverita”, una práctica que, si bien tiene influencias extranjeras y prehispánicas, con el tiempo se ha popularizado en toda la República .

Esta actividad consiste en caminar disfrazado por las calles de la ciudad e ir tocando puerta por puerta para pedir dulces. Suele acompañarse con cantos o rimas típicas relacionadas con la celebración.

A diferencia de Halloween, que se festeja el 31 de octubre, la calaverita suele pedirse mayormente el 1 de noviembre, aunque muchos niños y adolescentes salen durante ambos días.

Así que, si estás pensando en llevar a tu hijo o hija a pedir “calaverita”, a continuación te compartiremos el mejor horario para hacerlo y algunos consejos para vivir esta experiencia al máximo.

Para obtener las siguientes conclusiones se le preguntó a la inteligencia artificial ChatGPT cuál consideraba que era la mejor hora para salir con los pequeños a pedir golosinas.

Según su respuesta, la tradición de pedir calaverita comienza cuando el sol empieza a ocultarse, por lo que muchas familias optan por salir entre las 6:00 y las 9:00 de la noche , ya que no es muy tarde, pero al mismo tiempo se alcanza a disfrutar del misterio y la diversión de la noche.

Sin embargo, señaló que el momento perfecto es entre las 6:00 y las 8:00 p.m., pues todavía hay algo de luz y el ambiente es más tranquilo y seguro.

No obstante, pasadas las 9:00 p.m., el ritmo baja. Muchas casas dejan de repartir dulces y las calles comienzan a vaciarse, lo que puede implicar mayor riesgo.

Para incrementar tu experiencia, se recomienda llevar una bolsa grande o una calabacita resistente para los dulces, y si vas con niños, evitar las avenidas principales y utilizar disfraces con colores reflectantes.

En caso de que no quieras exponerte en las calles, muchos centros comerciales, lugares recreativos y parques organizan eventos temáticos muy similares a los que puedes asistir.

Pedir calaverita sigue siendo una de las tradiciones más esperadas por los niños en México, una oportunidad para mantener vivas las costumbres, convivir en familia y disfrutar de la magia que envuelve la víspera del Día de Muertos.

