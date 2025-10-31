Inapam: Estas son las panaderías con descuento para adultos mayores

Con la llegada del Día de Muertos en México, miles de personas se dieron a la tarea de conseguir el tradicional pan de muerto para colocarlo en sus ofrendas o compartirlo con familia y amigos.

Por ello, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) preparó una sorpresa especial para sus beneficiarios: descuentos en la compra de pan y otros productos en distintas panaderías del país, con precios preferenciales que les permitirán ahorrar un poco.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con la Credencial Inapam 2025, las personas mayores pueden obtener descuentos de hasta el 25% en diferentes establecimientos de la República . A continuación, te compartimos algunos de ellos:

Panadería El Rico Pan, en Valle Hermoso, Tamaulipas: ubicada en la calle Juárez 6A y 7A, colonia Centro. Ofrece 20% de descuento a quienes presenten su tarjeta Inapam antes de pagar.

Panadería del Bosque, en Saltillo, Coahuila: como parte de su convenio con la institución, otorga un 20% de descuento a los adultos mayores que acudan a su local en la calle Acuña 665 Norte, colonia Centro.

Panadería Corazón Rojo, en Santa Cruz, Atizapán, Estado de México: ofrece 25% de descuento en todos sus productos a los beneficiarios que visiten su sucursal en la calle Doctor Gustavo Baz Prada 20, colonia Independencia.

Panadería Mariss, en Zinacantepec, Estado de México: ubicada en la calle Tenochtitlán, colonia Lerma de Villada, ofrece pan recién hecho con un 20% de descuento a quienes presenten su credencial Inapam.

Recuerda que para hacer válido cualquier descuento, debes avisar al personal antes de pagar y presentar tu credencial Inapam vigente.

Estos beneficios son exclusivos para los miembros del organismo que cuenten con su documento actualizado y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025.

Ten en cuenta que algunas piezas o productos pueden no aplicar en la promoción, por lo que se recomienda preguntar previamente al encargado.

También puedes leer: Conoce las fechas de pago del aguinaldo Inapam este 2025

Para tramitar tu tarjeta Inapam, solo necesitas tener 60 años cumplidos, acudir a un módulo autorizado y presentar en original y copia los siguientes documentos :

CURP

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Fotografía reciente

Número de teléfono de contacto

CURP de un familiar

Si deseas conocer todas las ventajas y descuentos que ofrece el Inapam para las personas mayores, puedes consultar su sitio oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP