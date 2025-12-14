¿Cuánto costarán las placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026?

De cara a la Copa del Mundo 2026, autoridades de la Ciudad de México anunciaron recientemente la emisión de placas vehiculares conmemorativas, las cuales, tendrán elementos alusivos a la justa deportiva, y serán de edición limitada.

Las placas estarán disponibles en tres colores: negro, blanco y amarillo, y cuentan con una imagen de la mascota oficial de la CDMX para el Mundial: el ajolote rosa con penacho de colores, que porta uniforme de futbol y un balón en el pie, así como una franja de colores con los elementos decorativos de la actual administración capitalina, en el borde superior. Solo se emitirán 60 mil placas conmemorativas, 20 mil de cada color, y obtenerlas será opcional.

"No vayamos a mal comunicar y decir que ahora es obligatorio cambiar las placas, no. Es optativa, es una placa conmemorativa por el Mundial, por tener un elemento que nos ayude a festejar el Mundial. Entonces, para la gente que quiera cambiar su placa por una conmemorativa, por eso es de edición ilimitada y muy atractiva, muy bonita" , afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

¿Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026?

Los automovilistas podrán adquirir sus nuevas placas cuando se habilite la compra virtual, y la entrega arrancará a partir de febrero, en módulos de la Secretaría de Movilidad y de la Tesorería.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que para aquellos automovilistas que tengan vigentes las placas de su vehículo, podrán adquirir esta edición limitada, sin pagar la baja de las actuales, por lo que el costo total será de mil 500 pesos.

En el caso de los automovilistas que realicen su trámite por primera vez, la adquisición de placas conmemorativas será opcional; pueden elegir las del Mundial o las tradicionales.

"Todo se hace en línea y se van a activar todos los módulos que trabajamos conjuntamente con Tesorería, que pertenece a la Secretaría de Finanzas y a los módulos de la Secretaría de Movilidad", precisó.

En su oportunidad, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton precisó que se emitirá 60 mil placas conmemorativas por el Mundial de Futbol de 2026.

Se buscará agilizar la entrega de estas nuevas placas, por lo que se ampliarán horarios y se desplegarán puntos de atención en distintas zonas de la CDMX, para que la placa pueda entregarse el mismo día o en un máximo de tres días.

Al presentar los tres modelos de las placas conmemorativas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la intención es que se conviertan en un distintivo para las y los aficionados del Mundial que desean portar en sus vehículos un recuerdo oficial del evento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

