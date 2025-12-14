Influenza H3N2: Los síntomas que la hacen diferente a una gripe común

El pasado 12 de diciembre se detectó el primer caso de Influenza tipo H3N2, la cual es una variante del virus de la influenza A. Te compartiremos los síntomas de la llamada "supergripe" y cómo diferenciarla de un refriado común.

El nombre de esta nueva cepa proviene de las proteínas presentes en su superficie: la hemaglutinina 3 (H3) y la neuraminidasa 2 (N2), que permiten al virus adherirse a las células humanas y multiplicarse dentro del organismo .

Fue identificada por primera vez en cerdos de Estados Unidos en 2010. Incluye el gen M, también presente en la variante pandémica H1N1, lo que incrementa su capacidad de transmisión entre personas y favorece su propagación rápida en comunidades.

Síntomas de una gripe común vs influenza H3N2

Ante el primer caso confirmado en México, te diremos cuáles son los síntomas que pueden indicar el contagio de la nueva cepa y cuáles corresponderían a una gripe común.

Síntomas de la gripe H3N2

La enfermedad suele comenzar de manera abrupta y puede confundirse con otros cuadros respiratorios.

Fiebre superior a 39 °C

Dolor en las articulaciones

Dolores musculares

Tos intensa y persistente

Pérdida del apetito

Cefalea (dolor de cabeza)

Sensación general de malestar

Congestión nasal

Estornudos

Síntomas de refriado común (Medline Plus)

Los resfriados pueden ocurrir en cualquier momento del año, pero son más comunes en invierno o en temporadas de lluvias.

Congestión nasal

Inflamación de los senos nasales

Carraspera

Estornudos

Tos

Disminución del apetito

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Dolor muscular

Las diferencias principales

La influenza H3N2 provoca fiebre alta, dolor en las articulaciones, tos intensa y malestar generalizado, síntomas que no se presentan en un resfriado común.

Ante el aumento sostenido de contagios, Daniel Elkeles, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud británico , instó a la población a retomar el uso de mascarillas en espacios públicos, especialmente cuando se presenten síntomas respiratorios, aunque sean leves.

