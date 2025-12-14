A un mes de haberse implementado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el estado del occidente tras el magnicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan , la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó avances en distintas acciones para beneficio de las y los michoacanos.

Durante " La Mañanera " del pasado martes, en presencia del Gabinete de Seguridad , la Presidenta indicó que se llevan a cabo acciones que benefician a los municipios y comunidades de Michoacán en materia de salud, educación, seguridad, cultura, deporte y atención a las causas, entre otros, en coordinación con todas las dependencias del gobierno y el estado.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar , informó que, hasta la noche del pasado miércoles, se han visitado más de 405 mil 375 viviendas, de las más de un millón 200 mil que hay en ese estado, para informarle a la gente de los objetivos de la estrategia y el acceso a los programas sociales establecidos.

" En estas visitas llevamos un cuestionario (...) que nos permite recuperar información de la familia y también darles información del Plan y de los programas que la Presidenta estableció para el Plan Michoacán, en específico, los programas de bienestar, como créditos para las mujeres, damos información de las becas, en fin, de los programas que son universales en todo el país ", explicó.

Otros ejes de la estrategia en Michoacán

Para conocer cómo se beneficia la población con el Plan Michoacán, la Presidenta explicó que la propia estrategia tiene sus indicadores, además que hacen encuestas que ayudan a saber la percepción de las personas.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación , informó que avanzan las 13 Ferias del Bienestar, una en cada región de Michoacán y hasta el 9 de diciembre se habían realizado siete, con 74 mil 236 atenciones. Además, se han realizado cuatro jornadas de Sí al desarme, sí a la paz , para canjear armas de fuego por dinero, así como un Tianguis del Bienestar.

Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Bienestar , presentó un balance de avances y el calendario de acciones que se implementarán durante diciembre en todo el estado.

Destacó que el plan integra 12 ejes y 100 acciones. Entre las acciones centrales, mencionó la sustitución de 18 mil estufas de leña por estufas ecológicas para mejorar la salud y seguridad de miles de familias. También destacó la participación de 10 mil 593 jóvenes en la " Carrera por la Paz ", como parte del eje de reconstrucción del tejido social.

El pasado jueves, la Presidenta reiteró que los avances en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no se pueden medir de forma "cuantitativa", sino desde indicadores cualitativos, que incluyen la sensación de seguridad por parte de las y los michoacanos en aquella entidad tras la implementación de la estrategia.

Con información de SUN.

