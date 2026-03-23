¿Cuántas casas regresó la FGR a "La Reina del Pacífico"? Así fue el proceso legal

Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico", vuelve a ser tendencia en México luego de que se diera a conocer que le fueron devueltas tres casas. Estos son todos los detalles del caso:

La Fiscalía General de la República (FGR) devolvió a Sandra Ávila Beltrán tres inmuebles ubicados en el sur de la Ciudad de México que le aseguró en 2003 como parte de la averiguación previa 966/MPFEADS/2002 que inició en su contra por delitos contra la salud.

El organismo encabezado por la fiscal Ernestina Godoy Ramos presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México documentos que acreditan que canceló el aseguramiento de los inmuebles identificados con los números 5, 6 y 35 del condominio de Puente Cuadritos 18, colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras.

Así fue el proceso legal

Lo anterior, derivado del amparo que la llamada "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa, promovió contra la omisión de la FGR de dar cumplimiento a la diligencia de entrega decretada desde el 17 de junio de 2014, en la que se estableció que a la brevedad se realizaran los trámites administrativos para cancelar cualquier situación que pesara sobre los inmuebles.

En julio de 2025, Ávila Beltrán recurrió al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, encabezado por María del Carmen Sánchez Cisneros, contra la omisión de dar cumplimiento a la diligencia de entrega.

Sin embargo, la jueza Sánchez Cisneros determinó sobreseer el asunto de la sinaloense debido a que de los informes presentados por las autoridades responsables se desprendían acciones para dar cumplimiento a la resolución de junio de 2014.

En inconformidad con el fallo, Sandra Ávila Beltrán tramitó un recurso de revisión que le tocó conocer al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que revocó la resolución de la jueza Sánchez Cisneros y le ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de amparo.

Como parte de la reposición, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra la Salud informó a la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros "que las constancias remitidas con anterioridad son documentos que hacen prueba plena de que se ha cancelado el aseguramiento de los inmuebles en comento (…)".

Ávila Beltrán fue absuelta del delito de tráfico de drogas

Por falta de pruebas, Sandra Ávila Beltrán fue absuelta del delito de tráfico de cocaína en diciembre de 2010. Sin embargo, dos años más tarde, en 2012, fue entregada en extradición al gobierno de Estados Unidos para enfrentar cargos por posesión y tráfico de drogas. Se declaró culpable ante una corte federal de Miami, que la condenó a 70 meses de prisión.

No obstante, en 2013 fue deportada a México por las autoridades de Estados Unidos y recluida en el penal federal de Tepic, donde estuvo hasta febrero de 2015, luego de que un tribunal colegiado revocó la sentencia de cinco años que cumplía por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Estas son las casas

Las propiedades entregadas corresponden a los números 5, 6 y 35 del condominio de Puente Cuadritos 18, colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras .

Datos del caso

2012: año de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por posesión y tráfico de drogas.

70 meses de prisión le fueron impuestos tras declararse culpable ante una corte federal de Miami.

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