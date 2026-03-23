Emboscan a policías a San Luis Potosí; mueren dos agentes tras ataque armado

Autoridades de San Luis Potosí confirmaron la muerte de dos policías luego de un ataque armado directo que tuvo lugar en la comunidad de La Bandera, en el municipio de Villa Juárez, esto de acuerdo con reportes oficiales publicados en El Universal.

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¿Qué ocurrió en Villa Juárez, San Luis Potosí?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, civiles armados atacaron de manera directa a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), lo que dio como resultado dos agentes muertos.

A través de un breve comunicado, la SSPC detalló que mantiene un operativo especial en el municipio de Villa Juárez para localizar a los responsables de la agresión en contra de los elementos que finalmente perdieron la vida a consecuencia de esta emboscada.

¿Qué se sabe de los policías que perdieron la vida en San Luis Potosí tras un ataque armado?

Asimismo, la SSPC publicó una esquela a través de sus redes sociales en donde envían sus condolencias y solidaridad con las familias de los elementos identificados como Miguel Ángel San Juan Aguilar y Alejandro Niño González, quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Villa Juárez informó que, derivado de la presencia de civiles armados en la zona, urgió a la ciudadanía en general a evitar salir de sus domicilios y transitar por el área de "La Bandera" hasta nuevo aviso.

De igual manera, refieren que elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno ya tienen presencia en el municipio para atender la situación, por lo que se seguirá informando a través de canales oficiales y se exhortó a la ciudadanía villajuarence a mantener la calma, resguardarse y evitar atender información de dudosa procedencia y estar atentos únicamente a la información oficial de las autoridades.

